Ein neues Faltblatt für Seppenrade hat Lüdinghausen Marketing in enger Abstimmung mit dem Heimatverein aufgelegt, heißt es in einer Pressenotiz. „Seppenrade hat so viel zu bieten. Wir freuen uns, dass wir Gästen mit dem neuen Flyer einen umfassenden Wegweiser an die Hand geben können“, sagt Lüdinghausen Marketing-Geschäftsführer Stefan Wiemann.

Besucher des Rosendorfs finden im Faltblatt eine Karte mit den Sehenswürdigkeiten sowie einen Vorschlag für einen Rundgang durch den Ortskern. Außerdem informiert der Flyer über Einzelhändler und Gastronomen, Freizeitmöglichkeiten, Wanderwege und Themenradwege, heißt es weiter. Der 16-seitige Flyer sei kompakt gefaltet und passe somit hervorragend in jede Jackentasche.

Eine Überarbeitung der Kennzeichnung der Wanderwege um Seppenrade und Lüdinghausen inklusive der Erstellung einer Wanderkarte sei gegenwärtig in Vorbereitung.

Erhältlich ist der Flyer bei vielen Betrieben in Seppenrade, am Infopoint Seppenrade (Hauptstraße) sowie im Lüdinghaus und zum Download auf der Homepage von Lüdinghausen Marketing.