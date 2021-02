„Die Stadt verschenkt Geld.“ Das Urteil von Prof. Dr. Günter Vornholz könnte eindeutiger kaum sein, wenn es um die Beurteilung zum Erlös aus Grundstücksverkäufen für Ein- und Zweifamilienhäuser in der Steverstadt geht. Rund 230 Euro pro Quadratmeter verlange die Kommune derzeit von Bauwilligen in der Steverstadt. Aber da, so der Lehrstuhlinhaber für Immobilienökonomie an der EBZ Business School in Bochum, sei „das Potenzial längst nicht ausgeschöpft“. Er macht das an Zahlen fest. Im Vergleich zu Münster seien die Preise für Grundstücke im vergangenen Jahrzehnt lediglich um knapp 20 Prozent angestiegen.