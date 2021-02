Der Musikschulkreis Lüdinghausen bekommt ab dem 1. Mai eine neue Leitung. Der Musikschulausschuss hat am Montagabend der Stadt Lüdinghausen empfohlen, Matthias Lichtenfeld einzustellen. Derzeit unterrichtet der 43-Jährige als Lehrbeauftragter an der Universität Durham in England Studierende im Fach Dirigieren, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung.

„Ich habe meine Kindheit und Jugend im Musikschulkreis Lüdinghausen verbracht“, so Lichtenfeld. „Auch in den vergangenen Jahren habe ich immer Kontakt zur Musikschule gehalten und freue mich daher sehr darüber, mich nun ganz aktiv in die Gestaltung der Musikschularbeit einbringen zu können.“ Lichtenfeld hat Instrumentalpädagogik im Fach Elementare Musikpädagogik und Viola/Violine an der Musikhochschule Detmold studiert und ein Zusatzfachstudium am Richard-Strauss-Konservatorium München absolviert.

„Mit Matthias Lichtenfeld haben wir einen neuen Leiter, der viel Erfahrung sowohl im Unterrichten von Kindern und Erwachsenen und der Leitung von Ensembles als auch im Bereich der Organisation und der Verwaltung mitbringt“, so der städtische Beigeordnete Matthias Kortendieck. Vorteilhaft seien außerdem seine langjährigen Verbindungen zum Musikschulkreis im Rahmen von gemeinsam durchgeführten Projekten. Die Stadt Lüdinghausen und die zum Musikschulkreis gehörigen Städte und Gemeinden Nordkirchen, Olfen, Senden und Werne wünschen Lichtenfeld für seine neuen Aufgaben viel Erfolg, heißt es abschließend in dem Pressetext.