In den vergangenen Tagen blieb so mancher Passant bei einem Blick auf die Schaufenster des Textilhändlers „Adam & Eva Moden“ wie angewurzelt stehen. Statt modisch gekleideter Schaufensterpuppen gab es dort Puppen ohne alles, dafür aber große orangefarbene Plakate zu sehen, auf denen „Wir schließen“ in großen Lettern zu lesen war.