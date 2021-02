Lüdinghausen -

Von Ann-Christin Frank

Christoph Batke und Kerstin Kamphausen bringen ihre Arbeitskraft derzeit in das Impfzentrum des Kreises in Dülmen ein. Was sie täglich aufs Neue motiviert, dort ihren Beitrag zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zu leisten, haben sie den WN erzählt.