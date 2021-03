Lüdinghausen -

Von Ann-Christin Frank

Berge voller Mode stapeln sich in den Lagern von Zulieferern und Händlern. Alle warten sehnsüchtig auf eine zuverlässige Öffnungsperspektive. Inhaber der Modegeschäfte in Lüdinghausen sind sich einig: Es dürfe nichts verramscht werden oder ungesehen in der Versenkung verschwinden.