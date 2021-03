Seit der (Teil-)Öffnung von Schulen und Kindertagesstätten in Nordrhein-Westfalen Anfang vergangener Woche ist das Thema Lüftungssysteme wieder in den Fokus gerückt. Die WN-Lokalredaktion hat nachgefragt, ob und inwieweit die Schulen und Kitas in Lüdinghausen mit den Anlagen zur zusätzlichen Abwehr von Aerosolen ausgestattet sind. Die Stadt Lüdinghausen hat insgesamt fünf Lüftungsgeräte für ihre Einrichtungen installieren lassen – drei für das St.-Antonius-Gymnasium und zwei für die Turnhalle der Ostwallgrundschule. Die Schulleitungen hatten die Geräte beantragt. Man könne davon ausgehen, dass die Leitungen der anderen von der Stadt getragenen Schulen bis jetzt keinen zwingenden Bedarf an dem Einbau der Geräte sähen, erklärte Anja Kleykamp, Pressesprecherin im Rathaus.