NRW goes Hollywood. Das Barockschloss Nordkirchen ist aktuell Kulisse für das Drama „Spencer“. Hollywoodstar Kirsten Stewart (30, Twillight) spielt in der Hauptrolle Lady Diana. Der Film handelt vom letzten gemeinsame Weihnachtsfest in den 1990er Jahren von Lady Di und Prince Charles auf dem Landgut Sandringham. Dabei beschließt die Prinzessin, sich von Prince Charles zu trennen. Die Scheidung erfolgte 1996. Ein Jahr später starb Lady Diana bei einem Autounfall in Paris zusammen mit dem ägyptischen Unternehmer Dodi Al-Fayed.