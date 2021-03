Wäre alles nach Plan gelaufen, würden jetzt schon Kinder die privat geführte Förderschule in Werne und an einem Teilstandort im Südkreis Coesfeld besuchen. Aber die Corona-Pandemie hat auch den Verantwortlichen der Jugendhilfe Werne einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Jetzt sei der Start für das Schuljahr 2022/23 geplant, erklärte Geschäftsführer Uwe Schenk auf WN-Nachfrage. „Zwischenzeitlich haben wir überlegt, mit einer kleineren Version zu starten. Haben das aber wieder verworfen“, sagte er. Auch die Standortfrage sei bislang nicht geklärt: „Wir suchen nach einem Bestandsgebäude.“ Denkbar wäre aber auch ein Investorenmodell. Es gebe zudem Überlegungen, zunächst mit einer Container-Lösung den Schulbetrieb aufzunehmen. Schließlich müsse man den Kindern und ihren Eltern eine verbindliche Zusage über den Standort machen können. Die Präferenz für den Sitz des Teilstandorts liege noch immer bei Lüdinghausen.

Das Angebot der Schule soll sich an Kinder mit emotionalem und sozialem Förderbedarf sowie mit Lernbehinderungen richten. Ein guter Teil der Schülerschaft im Grundschulalter sowie der Sekundarstufe I werde sich aus Kindern der Einrichtungen der Jugendhilfe selbst rekrutieren. Hinzu kommen Mädchen und Jungen der Südkreis-Kommunen. Denen solle der weite Schulweg in Richtung Nottuln – dem Standort der umgesiedelten Förderschule des Kreises – erspart werden.

In den vergangenen Monaten des Lockdowns haben die Aktivitäten in Sachen Förderschule allerdings brach gelegen. Das Projekt laufe gerade erst wieder an, bestätigte Schenk. Das gelte auch für Gespräche mit möglichen Lehrkräften.

Die Stadt Lüdinghausen sei weiterhin in regelmäßigem Austausch mit der Jugendhilfe, sagte der städtische Beigeordnete Matthias Kortendieck. „Zeitnah“ werde es ein Gespräch über das weitere Vorgehen geben.