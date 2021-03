Der Frühling naht und der Winter vergeht. Also ein perfekter Zeitpunkt die eigene Stadt und ihre Orte der Begegnung mal etwas besser kennen zu lernen und die Langeweile zu vertreiben. Passend zu den kommenden Ferien und Feiertagen startet der Treffpunkt „Come-in-Corner“ eine digitale Stadtrallye. „Wir möchten die Orte näher bringen, die Treffen, Aktionen und Zusammenkommen ermöglichen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. Mit etwas Glück kann dabei ein Lüdinghausen-Gutschein gewonnen werden. Der Treffpunkt und Aktionsraum ist seit Kurzen bei Instagram unter caritas_coesfeld_corner zu finden. Dort erfahren Interessierten alles über neue Ideen und Angebote. Und natürlich auch alles über die digitale Stadtrallye.

Hinweise

In der Zeit von Montag (15. März) bis zum 4. April gibt es jeweils montags und donnerstags einen Hinweis auf der Instagram-Seite, der auf den gesuchten Ort verweist. An den Orten in der Steverstadt befindet sich ein QR-Code, der eingescannt werden muss und bei der Lösung des Rätsels hilft. Jede Antwort ergibt einen Buchstaben zum Lösungswort.

Nach den drei Wochen sollten alle Fragen beantwortet sein und das Lösungswort feststehen. Die Antwort muss per E-Mail unter corner@caritas-coesfeld.de oder als persönliche Nachricht eingesendet werden. Die Hinweise bleiben auf der Seite stehen, falls jemand später einsteigen möchte. Der Einsendeschluss für das Lösungswort ist der 11. April (Sonntag).