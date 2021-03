Eine große Party wird es in den Seniorenheimen der Steverstadt angesichts der Ankündigungen von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann nicht geben. Laumann hat Lockerungen versprochen: Singen, Gottesdienste und gemeinsames Basteln sollen wieder möglich sein. Auf Masken darf verzichtet werden, und wöchentliche Schnelltests der Bewohner werden überflüssig, weil die Mehrheit der Bewohner und des Personals bereits durch eine Impfung gegen das Coronavirus geschützt ist. Sascha Schikofski, Einrichtungs- und Pflegedienstleitung vom Clara Stift in Seppenrade, kann seinen Ärger über diese Aussage Laumanns kaum unterdrücken. Schutzmaßnahmen „War der Minister – außer zu einem PR-Termin oder einem offiziellen Empfang – schon einmal in einer Senioreneinrichtung?“, fragt er.