Lüdinghausen -

Von Ann-Christin Frank

In Anlehnung an die Aktion Fridays for Future wird es am Freitag eine Aktion auf dem Marktplatz in Lüdinghausen geben, die auf die Probleme des Klimawandels aufmerksam macht. Es gehe darum, die Welt „enkeltauglich“ zu machen, mahnt Initiator und Umweltschützer Reinhard Loewert.