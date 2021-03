In diesem Schuljahr läuft vieles anders als gewohnt, aber Gutes bleibt, heißt es in einer Pressemitteilung des St.-Antonius-Gymnasiums. Während üblicherweise die Prüfungen zum Erwerb des Cambridge Certificate of Advanced English (CAE) kurz vor den Sommerferien abgelegt werden, fanden die Prüfungen in diesem Durchgang um ein halbes Jahr verschoben erst im Dezember statt.

Fünf Schülerinnen und Schüler stellten sich den schriftlichen Prüfungsaufgaben zunächst am Anton und absolvierten direkt im Anschluss den mündlichen Prüfungsteil an der Volkshochschule in Münster. Ungewöhnlich lang sei in diesem Jahr auch die Wartezeit auf die Prüfungsergebnisse gewesen, aber nun hätten alle erleichtert aufatmen können. Schulleiterin Elisabeth Hüttenschmidt überreichte den erfolgreichen Teilnehmern ihre Zertifikate.

Für den Erwerb dieses international anerkannten Sprachnachweises mussten die Prüflinge ihre Fähigkeiten in den Bereichen Lese- und Hörverstehen, Schreiben und Sprechen, Wortschatz und Grammatik unter Beweis stellen. Da das Anforderungsniveau nur wenig unter der Sprachbeherrschung von Muttersprachlern angesiedelt ist, feilten die Schülerinnen über ein Jahr lang (inklusive Corona-Unterbrechung) während eines Vorbereitungskurses unter der Leitung von Englischlehrerin Sabine Düstersiek an ihren Fähigkeiten. Die Durchführung der Prüfungen erfolgte in Kooperation mit den Volkshochschulen Münster und Dülmen, die mit der Koordination der Cambridge-Prüfungen an mehreren Schulen in der Region betraut sind.

Das Zertifikat öffnet den Schülern nach dem Abitur den Zugang zu einem Studium an vielen englischsprachigen Universitäten in der ganzen Welt. Auch die Personalchefs zahlreicher multinationaler Unternehmen akzeptieren bei der Auswahl qualifizierten Manager-Nachwuchses das CAE als Sprachnachweis.