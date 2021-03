Seit knapp drei Jahren sind die drei Windenergieanlagen (WEA) in der Bauerschaft Aldenhövel in Betrieb. Das Verfahren zur Errichtung weiterer Windkrafträder in der Bauerschaft Elvert schwelt schon seit 2014. Dem Kreis Coesfeld liegt inzwischen der Bauantrag für eine WEA in diesem Bereich vor. Dem hat die Stadt Lüdinghausen im September 2020 das „gemeindliche Einvernehmen“ versagt. Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am Dienstagabend mit den Stimmen von CDU und FDP die Verwaltung beauftragt, beim Kreis eine Zurückstellung des Bauantrags für weitere zwölf Monate zu beantragen. Zugleich solle eine erneute Änderung des Flächennutzungsplans auf den Weg gebracht werden, um Konzentrationszonen im Stadtgebiet Lüdinghausen auszuweisen.