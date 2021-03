Schwer verletzt wurde am Donnerstag (18. März) gegen 15.20 Uhr ein Junge bei einem Unfall auf der Seppenrader Straße. Er war beim Überqueren von einem Pkw erfasst worden. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt am Unfallort wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.