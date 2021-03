Die Vorbereitungen für die Nacht der Bibliotheken läuft in der Lüdinghauser Bücherei St. Felizitas bereits die ganze Woche auf Hochtouren. Die Aktionen zu dem corona-bedingt rein digital stattfindenden Event beginnen am heutigen Freitag (19. März) ab 15 Uhr und dauern dann bis in die Nacht hinein an. Das landesweite Event, an dem rund 180 Bibliotheken mit digitalem Programm allein aus NRW teilnehmen hat unter dem Motto „Mitmischen“ ordentlich was zu bieten.