Fridays for Future: Aktion auf dem Markt in Lüdinghausen

Lüdinghausen -

Von Ann-Christin Frank

An vielen Orten machten sich am Freitag Umweltaktivisten auf den Weg, um Mahnwachen für den Klimaschutz – in Anlehnung an die Fridays-for-Future-Bewegung – abzuhalten. Auch in Lüdinghausen setzten sich Initiativen und Bürger für die Umwelt ein – mit ganz individuellen Beweggründen.