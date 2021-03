Michael Sondermeyer und Uwe Schenk sind Experten in Sachen Zauberei – in Theorie wie in Praxis. Aber alles können die beiden Magier dann doch nicht herbeizaubern. Denn das, was sie suchen, ist nicht so einfach. „Wir suchen Platz für unser Zentrum für Zauberkunst und das dazugehörige Museum“, sagt Sondermeyer, der seit 1978 als Profi seinem Publikum magische Momente beschert. Optimal wäre ein Ort, der einen historischen Hintergrund hat, ergänzt Schenk. Und: „Wir wollen zurück nach Lüdinghausen.