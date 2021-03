Aus bislang ungeklärter Ursache kippte am Dienstagmorgen ein Lkw auf der B 474 zwischen Olfen und Seppenrade in den Straßengraben. Dabei, so ein Polizeisprecher, sei der Fahrer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Für die aufwendigen Bergungsarbeiten ist die Straße noch bis in den Nachmittag gesperrt. Der Verkehr wird weiträumig umgeleitet.