Osterfesttage ohne Gottesdienste in den Kirchen?

Lüdinghausen -

Von Erhard Kurlemann, Erhard Kurlemann

Ostern ist der höchste Feiertag in den Kirchen. Das soll in diesem Jahr nicht gefeiert werden dürfen – wegen Corona. Pfarrer Benedikt Elshoff und Pastorin Silke Niemeyer, Vertreter der beiden großen Kirchen in Lüdinghausen, halten diese Entscheidung aus Berlin für „nicht nachvollziehbar.“ Und sie nennen Gründe. Inzwischen ist die Entscheidung über die zusätzlichen Ruhetage zurückgenommen worden. Es bleibt der Appell, zu Hause zu bleiben – gilt das auch für die Kirchen und ihre Ostergottesdienste?