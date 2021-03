Westfälische Pflegefamilien auch in der Corona-Pandemie gesucht

Lüdinghausen -

Von Ann-Christin Frank

„Gerade im zwischenmenschlichen Bereich gerät das Digitale schnell an seine Grenzen“, sagt Martina Hollstein, Traumapädagogische Beraterin beim Sozialdienst katholischer Frauen, die sich um die Vermittlung von Kindern in Pflegefamilien kümmert. Besonders in der Pandemie zeige sich, dass sich die Nachfrage potenzieller Pflegefamilien deutlich reduziert habe – bei weiterhin hohem Bedarf.