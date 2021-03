Die Kantinen und Mensen haben corona-bedingt geschlossen, doch auch im Homeoffice kommt der kleine und große Hunger zwischendurch. So lässt sich seit dem Ausbruch der Pandemie ein Phänomen beobachten, es wird wieder mehr selber gekocht. Gerichte werden am heimischen Herd kreativ zusammengestellt und auch die Nachfrage bei Online-Kochkursen boomt in der Corona-Krise. „Zum einen eine nahe liegende Folge des Lockdowns, denn die Leute haben einfach mehr Zeit, sich mit den Lebensmitteln auseinanderzusetzen. Zum anderen ein Trend hin zu einem bewussteren Umgang mit Lebensmitteln“, diesen hat Landwirt Bernd Pieper schon seit längerem beobachtet.