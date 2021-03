„Unser Ziel ist es, Lüdinghausen lebenswerter zu machen. Wir verstehen uns als Dienstleister“, so beschrieb Stefan Wiemann die vornehmliche Aufgabe von Lüdinghausen Marketing, dessen Geschäftsführer er seit 2019 ist. Gemeinsam mit Citymanagerin Sabine Nitschke , seit Oktober vergangenen Jahres im Amt, berichtete er über die vielfältigen Aktivitäten in der und für die Stadt, aber auch fürs Rosendorf Seppenrade.

Das vergangene Jahr habe die Arbeit nicht leicht gemacht, die geplanten Veranstaltungen wie Stadt- oder Kartoffelfest und Wintermarkt seien sämtlich ausgefallen. Und Corona werde wohl auch in den kommenden Monaten so manche Planung über den Haufen werfen.

„Lüdinghausen häppchenweise“

Dennoch wolle man durch kleinere Aktionen „Leben in die Stadt bringen“. So sind etwa kleinere Konzerte geplant. Um die gebeutelte Gastronomie zu unterstützen, wird an einem Konzept für Stadtführungen unter dem Titel „Lüdinghausen häppchenweise“ gearbeitet. Eine kulinarische Führung ist auch für Seppenrade ins Auge gefasst. Und: Das Thema „Picknick“ wird besonders in den Blick genommen.

Angesprochen auf die LH-Card – „die haben Sie mit keinem Wort erwähnt“, so Michael Spiekermann-Blankertz (SPD) – gab Wiemann zu, dass dort noch Luft nach oben sei. Es werde um weitere Akzeptanzstellen geworben. Registriert seien derzeit rund 4500 Nutzer.

Citymanagerin Sabine Nitsch­ke, die bei LH-Marketing eine halbe Stelle innehat, beschrieb ihren Tätigkeitsbereich derart detailliert und engagiert, dass Bernhard Möllmann verwundert äußerte: „Beeindruckend, was man an einem halben Tag so machen kann.“ Sie kümmere sich nicht nur um Ladeninhaber, die ihren Standort verändern wollten, sondern sei auch aktiv in der Akquise von Angeboten, an denen es in der Altstadt fehle. Beispielhaft nannte sie das Angebot an Kindermode oder Sportartikeln.

Aktuell hat Nitschke die fünf Innenhöfe in der City im Blick. Die sollten attraktiver gestaltet werden. Prototyp soll dabei der Brunnenhof zwischen Langenbrücken- und Kirchstraße sein. Ein weiteres Projekt hat den Titel „Kunstvoll shoppen“ – Künstler stellen in Schaufenstern ihre Werke aus.