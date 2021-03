Alleinerziehende Mütter, die irgendwo zwischen Job, Homeschooling und Existenzangst an ihre Belastungsgrenze kommen und so öfter als es ihnen gut tut, zum beruhigenden Glas Wein greifen. Studenten, die in den langen Monaten der Isolation und des rein digitalen Lernens dem Stress nicht mehr standhalten und plötzlich zum Joint greifen, um abzuschalten.