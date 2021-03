Die Kinder sitzen hochkonzentriert vor ihren Tablets. Und trotzdem ist die Atmosphäre an diesem Dienstagmorgen in den Osterferien in einem Klassenraum der Ostwallschule entspannt, locker und fröhlich. In die Schule kommen, obwohl Ferien sind? Die Kinder machen den Eindruck, dass sie froh darüber sind – ja, sogar glücklich. Carina Meermeier, einer der drei Honorarkräfte, die das Lernen in den Ferien ermöglichen, erzählt, dass am Montag ein Mädchen geweint habe, als sie erfahren habe, dass sie nach den zwei Stunden Sprachunterricht nicht in die Offene Ganztags-Betreuung könne, sondern sofort wieder nach Hause müsse – wo es Kontakt zu Schulkameraden und Freundinnen ja nun mal zurzeit nur sehr eingeschränkt gibt. Tränen am Ende In den Genuss, während der Ferien in die Schule zu dürfen – Corona verändert Sichtweisen – kommen zurzeit 25 Grundschüler der Ostwallschule, die einen Migrationshintergrund haben.