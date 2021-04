Der Osterhase bringt die Ostereier – so zumindest der Brauch, der Kinder jedes Jahr aufs Neue dazu motiviert, an Ostern glücklich mit einem Körbchen über die Wiese zu laufen, um die bunt bemalten Eier einzusammeln. Brauchtum eben – so weit, so gut. Doch bei genauerer Betrachtung lachen da die Hühner. Wie beispielsweise die von Landwirt Bernd Pieper.