Lüdinghausen will Modell-Kommune werden

Der Bund-Länder-Beschluss räumt den Ländern die Möglichkeit ein, in ausgewählten Regionen unter strengen Auflagen zeitlich befristete Modellprojekte für einzelne Bereiche des öffentlichen Lebens zu erproben, um die pandemiesichere Umsetzbarkeit von Öffnungsschritten zu untersuchen. Auch die Stadt Lüdinghausen bewirbt sich für ein solches Modellprojekt. „Wir wollen Perspektiven aufzeigen, wie es gelingen kann, nach dem monatelangen Lockdown mit der Pandemie zu leben“, wird Bürgermeister Ansgar Mertens in einer städtischen Pressemitteilung zitiert.

In Lüdinghausen solle das Augenmerk vor allem auf zwei Bereiche gelegt werden. Das Projekt trägt den Titel „Kontrollierte Öffnung der Außengastronomie und des Kinos (Perspektive ‘21)“. „Viele sehnen sich danach, sich draußen aufzuhalten und die Außengastronomie zu nutzen“, so Mertens. „Dies ist ein Teil der Lebensqualität – insbesondere in Lüdinghausen und Seppenrade, wo wir ein unglaublich tolles Angebot vorweisen können.“ Das Kino musste schon kurz nach der Eröffnung im September vergangenen Jahres wieder geschlossen werden.

„Bäder-Offensive“ geplant

Bei den Modellprojekten gehe es darum, mit digitalen Hilfsmitteln ein Stück Freiheit zurückzubekommen. Das Kreisgesundheitsamt Coesfeld ist bereits offiziell in der Luca-App registriert. „Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger darum, von dieser App Gebrauch zu machen“, so der Bürgermeister. „Außerdem möchten wir in Lüdinghausen in unserem Modellprojekt die Wayter-App nutzen. Mit dieser App können die Kunden mit ihrem Smartphone durch die Karte eines Restaurants stöbern und direkt bestellen und bezahlen.“ Auch im Kino würden der Check-In und die Karten- und Platzreservierung ausschließlich digital vorgenommen.

Darüber hinaus möchte der Kreis Coesfeld eine „Bäder-Offensive“ als Modellprojekt starten. Auch daran würde die Stadt Lüdinghausen sich beteiligen. Im Klutensee-Bad könnte eine Teststation eingerichtet werden. Die Anmeldung und Bezahlung würden ausschließlich auf digitalem Wege abgewickelt. Kindern könnte ein Schwimmkursus-Angebot unterbreitet und das Schulschwimmen unter gesonderten Bedingungen wiederaufgenommen werden. Auch ein öffentlicher Badbetrieb mit begrenzter Nutzerzahl wäre möglich, heißt es im Pressetext.

Die Entscheidung des Landes, welche Modellprojekte umgesetzt werden sollen, falle zeitnah. Das Land werde sechs bis acht Kommunen auswählen. „Wir gehen davon aus, dass sich sehr viele Städte und Gemeinden in NRW bewerben werden“, sagt Mertens. „Lüdinghausen bringt gute Voraussetzungen mit, weil unsere Bürgerinnen und Bürger durch ihr umsichtiges Verhalten gezeigt haben, dass wir hier verantwortlich mit der Pandemie umgehen.“