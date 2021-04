Die Verantwortung für das Ehrenamtsbüro liegt ab sofort in den Händen des Seniorenbeiratsmitglieds Thomas Suttrup . Kürzlich trafen sich die neuen Vorsitzenden Bernhard Altenbockum und Josephine Kleyboldt mit ihm und Gerda Danz, die zuvor zweite Vorsitzende des Seniorenbeirats war, am Lüdinghauser Rathaus. Hier wurde der Staffelstab für diese wichtige Aufgabe an Thomas Suttrup übergeben, heißt es im der Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

„Jetzt in der Pandemie ist es nicht einfach, eine solche Aufgabe zu übernehmen“, wird Bürgermeister Ansgar Mertens im Pressetext zitiert. „Der direkte Kontakt zu den Menschen, der bei dieser Tätigkeit eigentlich unerlässlich ist, fehlt komplett.“ Daher wolle er Suttrup dafür denken, dass er sich trotzdem dazu bereiterklärt hat. Das Ehrenamt spiele in Lüdinghausen und Seppenrade eine überaus große Rolle. „Bei uns hat das Ehrenamt eine besondere Qualität“, wird der Beigeordnete Matthias Kortendieck zitiert. „Viele Dinge wären ohne das riesige Engagement von Ehrenamtlichen gar nicht möglich.“ Das Ehrenamtsbüro diene dabei als Netzwerkstelle, die vermittelnd tätig sei und die passenden Ansprechpartner zusammenbringe. Mertens und Kortendieck dankten auch Prof. Dr. Norbert Lütke Entrup für sein Engagement für das Ehrenamtsbüro in der vergangenen Zeit.