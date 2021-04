Wer in Kontakt mit einem Covid-19-Infizierten war, muss sich in Quarantäne begeben – schließlich könnte sie oder er ansteckend sein, auch ohne Symptome. Manch einer, der bislang davon verschont geblieben ist, mag sich fragen: Was bedeutet das eigentlich genau? Für zwei Wochen zu Hause bleiben und Kontakte meiden, das dürfte nach einem Jahr in der Pandemie klar sein. Aber darüber hinaus? Da gibt es einiges zu beachten, selbst beim Hausmüll. Infoblatt des Kreises Auskunft über die Verhaltensregeln gibt ein Informationsblatt des Kreises Coesfeld. „Das ist das, was alle Betroffenen bekommen“, informiert Anja Kleykamp, Pressesprecherin der Stadt Lüdinghausen.