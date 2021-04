Gibt es in Deutschland überhaupt noch Plätze zum Staunen und Wundern? Oder ist alles vermessen, entdeckt, bekannt? Die Leipziger Geografin und Journalistin Pia Volk hat sich in Deutschland abseits bekannter Pfade zwischen Wattenmeer und Allgäu umgesehen und ist dabei auf geheime Plätze, ob­skure Objekte und exzentrische Welten gestoßen – unter anderem in Lüdinghausen.

Stever-Nebenarm

In der Steverstadt hat sich Pia Volk in Begleitung von Gabriele Christensen, Mitarbeiterin von Lüdinghausen Marketing, auf Spurensuche begeben. Dabei ist sie auf die Peperlake, einen Nebenarm der Stever, aufmerksam geworden. „Was hat es mit dem Biber als Fastenspeise auf sich? Und was haben die Peperlake, Wasser und Burgen damit zu tun?“, fasst LH-Marketing in einer Pressemitteilung die Fragen zusammen, die im Buch „Deutschlands schrägste Orte“ beantwortet werden.

Das ist jetzt im Verlag C. H. Beck erschienen. Spannend und unterhaltsam führt die Autorin zu geografischen und historischen Kuriositäten wie einem fortgespülten Atlantis in der Nordsee, einem Kronleuchter in der Kölner Kanalisation oder einer Eiche mit eigener Adresse. Das Hardcover-Buch ist zum Preis von 20 Euro im örtlichen Buchhandel erhältlich.