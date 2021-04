„Ich bin immer Optimist gewesen, auch in den schlimmsten Zeiten“, sagt Johannes Suttrup. Und genau diese Haltung mag ihn auch in sein 100. Lebensjahr geführt haben. Am Sonntag (11. April) feiert er – coronabedingt in kleinster Runde – dieses Jubiläum. Was ihm nicht leicht fällt. Gerne würde er seine große Familie – sechs Söhne, 16 Enkel und mittlerweile elf Urenkel – um sich versammeln. Aber: „Wir halten uns an die Regeln. Ich stehe da auf Angelas Seite“, sagt Suttrup mit Verweis auf die Bundeskanzlerin. Dass er diesen Geburtstag erlebe, grenze durchaus an ein Wunder, erinnert sich der Jubilar an verschiedene Ereignisse der vergangenen Jahrzehnte. So habe er schon seiner ersten Ehefrau Karola gesagt, sie möge sich eine Heirat mit ihm gut überlegen, da er „keine hohe Lebenserwartung“ habe. Denn: Im harten Winter 1927/28 grassierte im Lande eine Scharlach- und Diphterie-Epidemie. Auch der zarte Johannes erkrankte schwer. Hinzu kamen eine Mittelohrentzündung und Gelenkrheuma.