Der besondere Charme des Hotels No. 11 liegt in den Details. So sind alle Zimmer individuell ausgestattet – andere Tapeten, andere Möblierung, unterschiedliche Accessoires von kleinen Bildern an den Wänden bis hin zu unterschiedlichen Leuchten. Einen Hinweis auf die Individualität liefern schon die an den Eingangstüren der Zimmer angebrachten Schilder deren Nummern in zierlichen Rahmen mit den jeweiligen Tapetenmustern der Räume hinterlegt sind. 2014 haben Antje und Ludger Bunse ihr schmuckes Boutique-Hotel in der Hermannstraße 11 eröffnet – und sich damit einen langgehegten Traum erfüllt. In einem schmalen Haus mit sieben Zimmern. Inzwischen ist das barrierefreie Hotel deutlich gewachsen.