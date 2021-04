Rund 60 Kräfte der Löschzüge Seppenrade und Lüdinghausen der Freiwilligen Feuerwehr rückten am späten Freitagabend zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Bäckerstraße aus. Im Wohnzimmer der Wohnung einer älteren Frau war es aus unbekannter Ursache zu einem Brand gekommen. Das hatten die Seppenrader Wehrleute schnell unter Kontrolle, die Lüdinghauser konnten wieder abrücken.

Das gelöschte Mobiliar wurde aus der Wohnung gebracht. Mittels eines Lüfters wurde Wohnung rauchfrei gemacht. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Niemand wurde verletzt, teilt die Feuerwehr mit.