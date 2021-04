Die erste Videokonferenz hat Guido Erben 1989 eingerichtet. Für die Städte und Gemeinden im Hochsauerlandkreis erleichterte sie kreisweite Treffen. Schließlich mussten nicht mehr alle Teilnehmer an einen Ort fahren. „Das wird die Mobilität verändern, habe ich damals gedacht“, schmunzelt Erben heute. Der gebürtige Sauerländer lebt und arbeitet schon seit Jahren in Ascheberg. Die Firma Erben Engineering ist ein Spezialist für audiovisuelle Lösungen. In den Büros im INCA-Zentrum werden beispielsweise Licht und Ton für Hörsäle geplant. Corona hat das Thema Videokonferenzen nachhaltig in den Berufsalltag Erbens zurückgebracht. Beim Zoom-Gespräch erscheint Erben mit einem Headset auf dem Bildschirm, das Gesicht ist gleichmäßig beleuchtet, wirkt farblich natürlich und im Hintergrund ist unauffällig Firmenwerbung platziert.