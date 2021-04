Verpackungen von Fast-Food-Ketten, Pizzakartons, To-go-Becher, Flaschen, Getränkekartons und auch Corona-Schutzmasken sind in der Pandemie vermehrt im öffentlichen Raum zu finden – im besten Fall in den Mülltonnen an Parkbänken oder anderen Orten, an denen verweilt und gepicknickt wird. Die Gewohnheiten von Verbrauchern haben sich während der Pandemie stark verändert.