Nach Anregungen aus der Nachbarschaft wird in Seppenrade in Kürze der kleine Spielplatz zwischen Sattler- und Drechslerstraße aufgewertet. Neben einigen kleinen Spielgeräten, wie Holzpferden und eine Wippe, soll eine neue Sitzgruppe mit Tisch auf dem Spielplatzgrundstück aufgestellt werden, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung. Im Anschluss an diese Arbeiten werde der Fuß- und Radweg instandgesetzt.

Gewünscht wurde von den Anwohnern auch eine Umgestaltung des Nachbarschaftstreffpunktes am Mühlstein. Dieser Bereich soll, sobald es wieder möglich ist, bei einer Anliegerversammlung besprochen werden, zu der über die Tagespresse eingeladen werden soll. „Wir freuen uns darüber, dass sich die Kinder, die die Spielplätze selbst nutzen, und ihre Eltern in unsere Planungen einbringen“, so Bürgermeister Ansgar Mertens.