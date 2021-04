Die Impfquote unter den Bewohnern der drei Senioreneinrichtungen in Lüdinghausen und Seppenrade kann sich sehen lassen: Für die 100 Senioren im Antoniushaus spricht Einrichtungsleiter Joachim Brand auf Nachfrage dieser Zeitung von einer Quote von 90 Prozent. Im Ludgerushaus in Lüdinghausen sind laut Leiterin Anja Tembaak von den 80 Bewohnern aktuell 78 gegen Covid geimpft und im Seppenrader Clara-Stift ist lediglich eine Seniorin von den 62 Bewohnern derzeit nicht geimpft.