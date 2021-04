Bücher öffnen Türen zu anderen Welten. Gerade in einer Zeit, in der das öffentliche Leben von starken Einschränkungen geprägt ist, kann eine gute Lektüre für Ablenkung und ein abwechslungsreiches Abtauchen aus dem Alltag sorgen. „Hoch im Kurs steht dabei derzeit alles, was irgendwie positiv ist“, bringt es Drei-Burgen-Buchhändlerin Anna Berling auf den Punkt. Zum heutigen Welttag des Buches haben sich die Westfälischen Nachrichten bei den Buchexperten der Steverstadt umgehört, was derzeit bei den Lesern ganz hoch im Kurs steht. Und das muss nicht immer nur etwas mit guter Lektüre zu tun haben, denn „besonders Koch- und Backbücher eigenen sich zum Zeitvertreib“, hat Berling beobachtet.