Seit dem Jahr 2008 erinnern an verschiedenen Standorten in Lüdinghausen die sogenannten Stolpersteine an jüdische Opfer während der Nazi-Herrschaft. Vor dem Haus Mühlenstraße 55 wurden seinerzeit drei dieser Stolpersteine von dem Kölner Bildhauer Gunter Demnig eingebracht. Sie erinnern an das Schicksal des Ehepaars Henny und Willy Merländer sowie an Rosalie Merländer , die Tante von Henny.

Ihr Gedenkstein wurde im Februar versehentlich durch ein Räumfahrzeug zerstört. Hauseigentümer Dr. Peter Wigge hat nun bei dem Künstler in Köln einen Ersatzstein aus Messing anfertigen lassen. Dieser wurde jetzt durch einen Mitarbeiter des städtischen Bauhofes wieder fachmännisch in den Gehweg eingesetzt.

Rosalie Merländer wurde am 8. Oktober 1863 in Lüdinghausen geboren. Seit 1926 lebte sie in der Mühlenstraße 55, zunächst bei ihrer Schwester Laura und ihrem Schwager Abraham und ihrer Nichte Henny Wertheim. Später bleibt sie dort wohnen – gemeinsam mit ihrer Nichte und deren Ehemann Willy Merländer. Das Ehepaar versucht dem Nazi-Terror vergeblich durch Auswanderung zu entgehen. Willy Merländer stirbt am 14. März 1942 im St.-Marien-Hospital, seine Frau Henny nimmt sich am 14. April 1942 das Leben.

Rosalie Merländer stirbt bereits am 4. Juli 1941, wie Bärbel Zimmer, die dem Initiativkreis „Stolpersteine“ angehört, bei der Erforschung des Schicksals der jüdischen Bürger erfahren hat.