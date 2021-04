Lüdinghausen -

Von Peter Werth

Das Gebäude Münsterstraße 3-5 in Lüdinghausen soll umfangreich saniert werden. Investor Matthias Kühlkamp plant zudem im hinteren Teil in Richtung Hermannstraße einen dreigeschossigen Neubau. Alles in allem resultiert daraus eine deutliche Vergrößerung des Wohnraums in der Altstadt.