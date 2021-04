Die Stadt Lüdinghausen verbindet eine jahrzehntelange Freundschaft zu ihren Partnerstädten Nysa in Polen und Taverny in Frankreich. Am Sonntag (25. April) ist der Welttag der Partnerstädte, an dem diese länderübergreifenden Verbindungen gefeiert werden. Der internationale Feiertag wurde 1963 vom Weltbund der Partnerstädte ins Leben gerufen, um den Austausch über Landesgrenzen hinweg zu fördern, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. „Eine Partnerstadt in einem anderen Land zu haben, bedeutet für jede Stadt etwas ganz Besonderes“, sagt Bürgermeister Ansgar Mertens und ergänzt: „Über Landesgrenzen hinweg arbeitet man zusammen für gemeinsame Ziele: für mehr Verständigung, gegenseitige Unterstützung und einen lebendigen Dialog.“

Eine solche Verbindung lebt selbstverständlich von gegenseitigen Besuchen. Diese sind während der Pandemie nicht möglich. „Schon über ein Jahr müssen wir auf Treffen und Schulaustausche verzichten. Das ist gewiss nicht leicht“, so der Beigeordnete Matthias Kortendieck. „Umso dankbarer sind wir dafür, dass wir heutzutage die modernen Kommunikationstechnologien für unseren Austausch nutzen können.“ So sei es auch in diesen Zeiten immer möglich, in Kontakt zu bleiben.

Die Stadt freue sich, wenn von diesen Möglichkeiten rege Gebrauch gemacht werde. Sie bedanke sich zudem bei allen Beteiligten dafür, dass sie sich für die Pflege der Beziehungen starkmachen, heißt es abschließend.