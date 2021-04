Einem Baum beim Wachsen zuzusehen ist eine naturnahe Erfahrung, die gleichzeitig das ökologische Bewusstsein stärkt. Denn viele Jahre gehen ins Land bis aus einem veredelten Trieb ein Baum entsteht, der Früchte trägt. Wer diesen Prozess genauer verfolgen will, ist bei Gärtner Wolfgang Buchmann auf dem Feld der Solidarischen Landwirtschaft in Tetekum an der richtigen Adresse. Denn: „Seit kurzem besteht hier die Möglichkeit, eine Baumpatenschaft für ein bis zwei Jahre oder auch länger zu übernehmen“, erklärt Anton Borghoff, der gemeinsam mit Buchmann das Feld betreut.