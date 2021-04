Nicht nur, dass das Gebäude in die Jahre gekommen ist, habe die Pläne heranreifen lassen. Entscheidend sei der größere Platzbedarf, der das Vorhaben letztlich auf den Weg gebracht habe, erläuterte Torben Döring die Erweiterungs- und vor allem Neubauabsichten für den Edeka-Supermarkt an der Dülmener Straße in Seppenrade. Und das, so der Projektentwickler der Stroetmann Grundbesitz-Verwaltung aus Münster, solle gemeinsam mit den Verantwortlichen der Aldi-Filiale gleich nebenan realisiert werden. „Wir wollen ein einheitliches Erscheinungsbild beider Märkte“, sagte Döring auf WN-Nachfrage. Daher würden die Pläne auch gemeinsam mit dem Discounter entwickelt.