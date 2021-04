Der Unmut der Anwohner an der Ascheberger Straße währt schon länger. Im September 2020 schließlich stellten sie einen Bürgerantrag, in dem sie neben der Ausweisung als Tempo-30-Zone weitere verkehrsberuhigende Maßnahmen fordern. Dazu gehört auch ein Durchfahrverbot für Lkw. Zudem fordern sie eine Querungshilfe in Höhe der Einmündung Von-Galen-Straße. Mit diesen Forderungen beschäftigte sich der Haupt- und Finanzausschuss im Dezember und verwies das Anliegen an den Kreis Coesfeld als zuständige Straßenverkehrsbehörde.