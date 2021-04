Die Kreisverkehre in Lüdinghausen können durchaus als optische Aushängeschilde betrachtet werden. Und genau deshalb macht sich die Verwaltung Gedanken um ihre Gestaltung. Im Umweltausschuss präsentierte der städtische Grünbeauftragte Heinz-Helmut Steenweg Pläne zur Neubepflanzung. Fünf Kreisverkehre befinden sich im Eigentum von Straßen NRW, pflegen muss sie die Stadt. Einer ist städtisch, der Kreisel an der Ascheberger Straße (Mühlenpaot-Tor). Er ist als Rasenfläche angelegt. Der Kreisverkehr in Seppenrade wird vom dortigen Heimatverein gepflegt.

Für die vier anderen Kreisel stellte Steenweg unterschiedliche Pflanzideen vor. In den Kreiseln Seppenrader Straße (Maggi) sowie an der Selmer Straße (McDonalds) sollen die Flächen mit neuen Rosenbeeten gestaltet werden. Die bestehenden seien abgängig, formulierte Steenweg. Die Kreisverkehre am Friedhof (Valve) und bei Bruno Kleine (Konrad-Adenauer-Straße) sollen mit Staudenbeeten versehen werden. Dafür sollen zudem Pflegepaten gewonnen werden, beschloss der Ausschuss am Dienstagabend mehrheitlich.