Im neunten Monat des islamischen Mondkalenders fasten weltweit rund 1,6 Milliarden Muslime vier Wochen lang. Der Fastenmonat Ramadan verschiebt sich jedes Jahr um zehn oder elf Tage nach vorne. In diesem Jahr dauert der Ramadan vom 13. April bis zum 12. Mai. In der Nacht zum 13. Mai wird das Ende dieser Zeit des Verzichts mit einem Fest begangen – dem „Zuckerfest“. Zum zweiten Mal begehen Muslime auch in Lüdinghausen diese Zeit unter Corona-Bedingungen. Dass das nicht immer einfach ist, erzählt Batool Alabli. Die 23-jährige Syrerin lebt mit ihren Geschwistern und ihrer Mutter Thuraya Alnader seit fünfeinhalb Jahren in Lüdinghausen. Im Ramadan rücke die Familie noch enger zusammen, sagt sie.