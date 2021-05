Darauf warten viele Lüdinghauser – ob Groß oder Klein – seit einem halben Jahr. Endlich mal wieder im Klutensee-Bad Bahnen ziehen zu können oder vom Dreier ins kristallklare Nass zu hüpfen. Ab Montag (10. Mai) ist das wieder möglich. Das Hallenbad öffnet seine Pforten – ein Projekt im Rahmen der gezielten Öffnungen in Kommunen mit Corona-Inzidenzwerten von unter 100. Start ist am Montag für das Schulschwimmen sowie für die Kinder-Schwimmkurse. Zudem dürfen sich von 17 bis 21 Uhr die Mitglieder der DLRG wieder in die Fluten stürzen. Ab Dienstag (11.