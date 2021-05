Die Diagnose Demenz verändert nicht nur das Leben des betroffenen Menschen nachhaltig, sondern auch das seiner Umgebung – vor allem das eines pflegenden Angehörigen. Gemeinsam geschmiedete Pläne lassen sich nicht mehr umsetzen, der ganze Alltag verändert sich, wird für den pflegenden Part immer mehr zu einer Belastung. All dies hat Beate-Maria Bröker vom Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) in vielen ihrer Beratungsgespräche erfahren. „Die Angehörigen fühlen sich in ihrer Situation oft allein gelassen“.