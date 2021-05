Angekündigt war ein „Lolli-Test“. Aber gekommen sei ein „Wattestäbchen, das nach nichts schmeckt“. Das habe bei Kindern der Ludgerigrundschule schon für Verwunderung gesorgt, erzählt Rektorin Tanja Grewe. Ansonsten sei der neue Corona-Test für die Grundschulen in NRW bei den 135 Mädchen und Jungen am Montagmorgen schnell über die Bühne gegangen. „Die Handhabung ist einfacher, als mit dem Stäbchen in die Nase zu gehen“, sagt sie. Das gleiche Bild in Seppenrade: 135 Mädchen und Jungen – die Hälfte aller Kinder, die die Grundschule im Rosendorf besuchen – lutschten in der Marienschule am Montag an ihrem Test-Lolli.