Der gebürtige Lüdinghauser Alexander Pernhorst zeigt Kunst in seiner Arthouse-Galerie

Lüdinghausen -

Von Peter Werth

Alexander Pernhorst modelt seit 21 Jahren. Dafür ist er weltweit unterwegs. Fünf Jahre hat er in den USA gelebt. Seit einem Jahr ist er – wegen der Corona-Pandemie – wieder in seiner Geburtsstadt. Hier hat er zu malen begonnen. In einer Arthouse-Galerie präsentiert er jetzt seine Bilder und Fotografien.